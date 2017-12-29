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مرأة

مذيعة لبنانية تثير الجدل بالبيجامة في مول تجاري بدبي.. صور

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:41 م
صدى البلد
نشرت المذيعة اللبنانية وخبيرة التجميل جويل ماردينيان صورة جديدة لها أثناء تجولها بأحد مراكز التسوق في دبي.

وظهرت جويل بإطلالة جديدة فى عالم الموضة،حيث ارتدت بيجامة كحلى ، مما أثار السخرية بين متابعيها .

ونسقت المذيعة اللبنانية مع إطلالتها حقيبة جلد باللون الأبيض مع صندل بيج ذات كعب عال، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ.

جدير بالذكر أن العديد من النجمات حول العالم اعتمدن على الظهور بالبيجامة فى المناسبات والمهرجانات ،أبرزهن كيم كارديشان ، سيلينا جوميز، ريهانا ، ياسمين رئيس، منى ذكى ، نادين نسيب نجيم ، وأحلام .
مذيعة لبنانية تثير الجدل بالبيجامة في مول تجاري بدبي.. صور

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