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أم شهيد عزبة آدم بالإسماعيلية أثناء صلاة الجنازة: «صورولي وشه وحشني ونفسي أشوفه»

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:28 م
صدى البلد
حسام صلاح
وصل، منذ قليل، الشهيد إسلام بدوي، شهيد عزبة أبو آدم بالإسماعيلية، والذي استشهد، أمس الخميس، في حادث انفجار مدرعة عسكرية، نتج عنها استشهاد عميد، و7 من جنود القوات المسلحة.

وعقب نقل سيارات الإسعاف لجثمانه ووصوله إلى منزله بعزبة أبو آدم، استعدادا لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، انهارت والدته بالبكاء، وطلبت من زملائه قبل دخولهم المسجد استعدادا لصلاة الجنازة:" صورولي وشه، وحشني ونفسي اشوفه".

وانهالت التكبيرات والهتافات المنددة بالإرهاب والمطالبة بالقصاص.

أم شهيد عزبة آدم بالإسماعيلية أثناء صلاة الجنازة: «صورولي وشه وحشني ونفسي أشوفه»
أم شهيد عزبة آدم بالإسماعيلية أثناء صلاة الجنازة: «صورولي وشه وحشني ونفسي أشوفه»

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