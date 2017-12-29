ترامب يهاجم مجلة أمريكية بعد اعتذارها لمنافسته السابقة

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادًا شديدًا ضد مجلة "فانيتي فير"، بعدما اعتذرت الأخيرة عن فيديو يسخر من هيلاري كلينتون المرشحة الخاسرة أمامه في انتخابات الرئاسة العام الماضي.



وقال ترامب في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن المجلة "تفعل المستحيل للاعتذار عن شيء بسيط"، مضيفًا أن "آنا وينتور في غاية الأسف وتتسول السماح"، وتعد "آنا وينتور" هي رئيس تحرير مجلة "فوج"، وليس "فانيتي فير"، بالإضافة إلى أنها مدير التحرير الفني للشركة الأم "كوندي ناست" التي تنشر المجلتين.



وأظهر الفيديو الساخر، محرري موقع "هايف" التابع لمجلة "فانيتي فير" وهم يعرضون على كلينتون مهامًا جديدة لعام 2018، بما في ذلك ممارسة الحياكة أو أي هواية تجعلها تصرف النظر عن الترشح للرئاسة مجددا.



وبعد رد فعل غاضب سريع لها، أصدرت المجلة بيانا وصفت فيه الفيديو بمحاولة فاشلة للفكاهة.



ومن بين أولئك الذين ردوا على الفيديو، الممثلة باتريشيا أركيت، التي كتبت مقترحها الخاص، قائلة: "توقفوا عن إبلاغ النساء بما يجب عليهن أو يمكنهن القيام به".



