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فن

تامر حبيب : أفضل شىء فى 2017 أغنية "3 دقات "

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:33 م
سمر سعد
اكد المؤلف والسيناريست تامر حبيب ان افضل شىء حدث له فى عام 2017 هو اغنية " 3 دقات " والتى لم يتوقع لها كل هذا النجاح .

وأضاف حبيب انه مشغول حاليا بكتابة عدد من المسرحيات للفنانة شريهان .

واكمل ان فيلم " أهل العيب " سيبدا تصويره قريبا بعد انتهاء ازمته .

من المعروف ان تامر حبيب عرض له فى رمضان الماضى مسلسل ::لا تطفىء الشمس " وتعرض لانتقادات كثيرة .

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