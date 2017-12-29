تامر حبيب : أفضل شىء فى 2017 أغنية "3 دقات "

اكد المؤلف والسيناريست تامر حبيب ان افضل شىء حدث له فى عام 2017 هو اغنية " 3 دقات " والتى لم يتوقع لها كل هذا النجاح .



وأضاف حبيب انه مشغول حاليا بكتابة عدد من المسرحيات للفنانة شريهان .



واكمل ان فيلم " أهل العيب " سيبدا تصويره قريبا بعد انتهاء ازمته .



من المعروف ان تامر حبيب عرض له فى رمضان الماضى مسلسل ::لا تطفىء الشمس " وتعرض لانتقادات كثيرة .