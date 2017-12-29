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حوادث

مصرع اثنين وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:31 م
صدى البلد
ا ش ا
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 9 أخرون بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسد إثر حادث تصادم على الطريق الصحراوى بغرب النوبارية بمحافظة البحيرة .

وقد تلقي مدير أمن البحيرة إخطارا يفيد بمصرع أيمن . ع . ا (51 عاما – مهندس) ومقيم بالقاهرة ومصطفى . ا . ع (19 عاما – عامل) ومقيم بالإسكندرية وإصابة 9 آخرين نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل محملة بعمالة زراعية على الطريق الصحراوي بالكيلو 90 اتجاه الاسكندرية بغرب النوبارية .

وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى غرب النوبارية العام والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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