مصرع اثنين وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 9 أخرون بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسد إثر حادث تصادم على الطريق الصحراوى بغرب النوبارية بمحافظة البحيرة .



وقد تلقي مدير أمن البحيرة إخطارا يفيد بمصرع أيمن . ع . ا (51 عاما – مهندس) ومقيم بالقاهرة ومصطفى . ا . ع (19 عاما – عامل) ومقيم بالإسكندرية وإصابة 9 آخرين نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل محملة بعمالة زراعية على الطريق الصحراوي بالكيلو 90 اتجاه الاسكندرية بغرب النوبارية .



وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى غرب النوبارية العام والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة للتحقيق .