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فن

آية عبد الله تتألق في حفل النادي الأهلي بأغاني كبار النجوم .. صور

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:37 م
صدى البلد
سمر سعد
أحيت المطربة الشابة آية عبد الله نجمة برنامج صوت الحياة حفل رأس السنة بالنادى الاهلى بالامس حيث قدمت مجموعة متنوعة من الأغانى منها العيون السود لوردة وعاشقة وغلبانة لصباح

وبدأت بغناء اغنية " ليلة عيد " وسط حضور جماهيرى من أعضاء النادى الاهلى وابدعت اية فى تقديم عدد من الأغاني منها اه بحبه وعلى رمش عيونها وحرصت اية على تهنئة أعضاء النادى الاهلى والاخوة الاقباط

كما قدمت اية التهنئة لرئيس النادى الكابتن محمود الخطيب وواصلت اية فقرتها الطربية وسط تفاعل الجمهور بتقديم اغنية غنيلى شوية لكوكب الشرق ام كلثوم و حرصت على تقديم اغنية محبتنيش وهى الاغنية الدعائية لالبومها الغنائي المقرر طرحه قريبا

وقامت اية بتقديم اغنية كله على كله التى حازت على اعجاب اعضاء النادى الاهلى كما قدمت اغنية انا قلبى ليك ميال للفنانة الراحلة فايزة احمد بهية لمحمد العزبى وانت عمرى لام كلثوم

واختتمت اية حفلها الغنائي الساهرباغنية يا اغلى اسم فى الوجود وحرصت فى نهاية الحفل على تقديم الشكر لمدير اعمالها عصام نصر الله وفرقتها الموسيقية التى صاحبتها خلال الحفل

آية عبد الله تتألق في حفل النادي الأهلي بأغاني كبار النجوم .. صور
آية عبد الله تتألق في حفل النادي الأهلي بأغاني كبار النجوم .. صور

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