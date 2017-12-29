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أخبار البلد

ضبط 50 ألف يورو بـ«جورب» سفير عربي لدى مغادرته إلى تونس

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:35 م
صدى البلد
محمد عبدالناصر
ضبطت سلطات مطار القاهرة اليوم الجمعة سفيرا عربيا حاول تهريب 50 ألف يورو فى الجورب الذى يرتديه لدى سفره إلى تونس مخالفا قانون حيازة النقد الأجنبى بصحبة الركاب وتم إبلاغ الخارجية المصرية الذى طلبت بتطبيق حد حيازة الأموال عليه وتفتيش باقى حقائبه.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 843 والمتجهة إلى تونس إشتبه رجال الأمن فى وجود جسم فى جورب الراكب " س . م " سفير بوزارة الخارجية بإحدى الدول العربية وبفحصه تبين وجود 50 ألف يورو فى الجورب مخالفا قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته، حيث يسمح للراكب بإصطحاب 10 آلاف دولار أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

وأقر الدبلوماسى بأن الأموال خاصة بأموال العاملين فى السفارة التى يقوم بدور القائم بأعمال السفير فيها وقام رجال الأمن بالإتصال بالسفير " أشرف منير " نائب مساعد وزير الخارجية الذى أمر بتفتيش كل حقائب الدبلوماسى للتأكد من عدم وجود ممنوعات معه والسماح له بالسفر بالحد المسموح قانونا وأعاد السفير العربى باقى الأموال وغادر على الطائرة بـ 8 آلاف يورو فقط.

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