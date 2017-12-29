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أخبار العالم

وفاة الابنة الوحيدة للديكتاتور الإسباني فرانشيسكو فرانكو عن عمر 91 عاما

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:01 م
صدى البلد
ا ش ا
توفيت كارمن فرانكو، الابنة الوحيدة للديكتاتور الإسباني فرانشيسكو فرانكو، عن عمر ناهز 91 عاما.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الجمعة/ أن حفيدها لويس ألفونسو دي بوربون أكد الوفاة عبر موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

كانت كارمن فرانكو قد كشفت النقاب عن إصابتها بالسرطان خلال مقابلة أجرتها مؤخرا مع صحيفة "إل موندو" الإسبانية.

تجدر الإشارة إلى أن الجنرال فرانشيسكو فرانكو انضم إلى انتفاضة عسكرية في عام 1936 وحكم إسبانيا منذ إنتهاء الحرب الأهلية الإسبانية في عام 1939 وحتى وفاته في عام 1975. وتزوجت ابنته من الإرستقراطي الإسباني كريستوبال مارتينيز-بورديو في عام 1950 وأنجبا 7 أطفال.

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