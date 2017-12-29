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مرأة

لا تتخلصى من قشور الكيوى ..السبب جدير بالاهتمام

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:35 م
صدى البلد
هاجر هانئ
يتخلص العديد من الأشخاص من قشور الكيوى بعد تناوله ، ولكنهم لا يعلمون الكثير عن أهمية هذه القشرة التى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة للبشرة والشعر والتخلص من الوزن الزائد ،لذلك يجب الحرص على تناولها وعدم التخلص منها.

قال الدكتور محسن النادى،استشارى الطب البديل،أن قشرة الكيوى لها فوائد عديدة ،و لغناها بمضادات الأكسدة التى تقى من الإصابة بالسرطان 
وتحارب الالتهابات، وبالإضافة إلى ذلك فهى مضادة للحساسية.

وأضاف أنه يتميز بقدرته على محاربة البكتيريا التى تصيب المعدة وتؤدى إلى التسمم الغذائي.

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