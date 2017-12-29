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أخبار العالم

رجل دين إيراني يدعو لإجراءات صارمة بعد احتجاجات على الغلاء

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:00 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رويترز
قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة إن رجل دين بارزا في مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، دعا قوات الأمن إلى اتخاذ إجراءات صارمة بعد خروج مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على ارتفاع الأسعار مرددين شعارات مناهضة للحكومة.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول قضائي قوله في مشهد، أحد أقدس الأماكن لدى الشيعة، إن الشرطة اعتقلت 52 شخصا في المظاهرات التي خرجت أمس الخميس.

والاحتجاجات السياسية نادرة في إيران لكن كثيرا ما يتظاهر عمال بسبب تسريحهم أو عدم تلقيهم رواتبهم.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن رجل الدين البارز المحافظ آية الله أحمد علم الهدى قوله "إذا تركت وكالات الأمن وإنفاذ القانون مثيري الشغب وشأنهم فإن الأعداء سينشرون تسجيلات وصورا في إعلامهم ويقولون إن نظام الجمهورية الإسلامية فقد قاعدته الثورية في مشهد".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يهتفون قائلين "الموت (للرئيس حسن) روحاني" و"الموت للدكتاتور". وخرجت احتجاجات أيضا في مدينتين أخريين اثنين على الأقل بشمال شرق البلاد.

وقال علم الهدى ، ممثل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في مشهد، إن عددا قليلا من الأشخاص استغل احتجاجات أمس الخميس على ارتفاع الأسعار لرفع شعارات مناهضة لتدخل طهران في نزاعات إقليمية.

وأظهرت مقاطع فيديو متظاهرين يهتفون "اتركوا سوريا، فكروا فينا" في انتقاد لدعم إيران العسكري والمالي للرئيس بشار الأسد الذي يحارب معارضين في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ستة أعوام.

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