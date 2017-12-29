بريطانيا تصدر أحكاما قضائية جديدة صارمة بحق من يقدم معلومات سرية للإرهابيين

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم /الجمعة/ أن أي شخص يساعد الإرهابيين عن طريق إمدادهم بمعلومات سرية أو يخفق في إبلاغ الشرطة عن الإرهابيين، سيتعرض لأحكام قانونية صارمة بموجب قواعد أحكام جديدة صدرت اليوم.



وقال وزير العدل البريطاني دومينيك راب - في تصريحات نقلتها صحيفة (التليجراف) البريطانية - "إنه يجب اتخاذ إجراءات لا هوادة فيها ضد من يقبع في منطقة إجرامية حول الشخصيات الرئيسية التي تخطط لتنفيذ هجمات"، مضيفا "نعتزم تطبيق كامل قوة القانون لمعاقبة وردع وتدمير أي شخص يدعم الإرهاب أو يكون على صلة به".



ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن ضحايا الهجمات الإرهابية أو الأفراد من عامة الناس سيتمكنون، بموجب قواعد الأحكام الجديدة، من الطعن على العقوبات الصادرة بحق العناصر التي لها صلات إرهابية، وذلك حال ملاحظتهم أن القضاة كانوا متساهلين في أحكامهم.



وترى الحكومة البريطانية أن منح عامة الشعب الحق في طلب مدة عقوبة أطول لمن لهم صلات إرهابية سيكون له أثر رادع.



وفي السياق، أشار "راب" إلى أن الدرس المؤلم الذي تعلمت منه بريطانيا بشكل كبير، منذ الهجمات الإرهابية التي استهدفت لندن ومانشستر هذا العام، هو أن المؤامرات الإرهابية تتطور بسرعة فائقة منذ لحظة تجنيد "أصحاب العقول الساذجة" وحتى التخطيط لتنفيذ هجوم.