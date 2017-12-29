انطلاق ماراثون "هنشجع بلدنا" لدعم السياحة

نظمت مجلة "حواء"، صباح اليوم الجمعة، ماراثون بعنوان "هنشجع سياحة بلدنا" والذي انطلق من أمام سفح الأهرامات وحتى المتحف المصري الجديد بالرماية.



جاء ذلك بهدف دعم وتشجيع السياحة المصرية ومشاركة أكثر من 30 سيدة من الشخصيات العامة وعضوات المجلس القومي للمرأة وعدد من الطبيبات والإعلاميات وغيرهن، وأقيم الماراثون بدعم ومشاركة الدكتور بهاء ناجي خبير السمنة والرشاقة.



وقالت الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، إن الماراثون جاء تأكيدًا على دور المرأة المصرية في دعم الوطن في كافة المحافل واستكمالا لمسيرتها في هذا الإطار منذ المشاركة في التخلص من الحكم الإخواني الغاشم ثم في جميع الاستحقاقات الدستورية، بل ويعد استعدادا لإكمال المسيرة من خلال دعم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.







