أمين الفتوى يوضح حكم من يقيم "عقيقة" لنفسه

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان الإنسان فى ضيق من رزقه وقت ولادة ابنه ويسر الله عليه فى الرزق فله فى أى وقت من عمره أن يذبح له عقيقة، لأن كل مولود مرتهن بعقيقته.



وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية«الناس»، فى إجابته على سؤال مضمونة:- هل يجوز للإنسان أن يعق عن نفسه إذا كان أبوه لم يعق عنه ؟"، إنه إذا لم يعق الوالدين عن طفلهما أثناء صغره فيجوز له أن يعق عن نفسه ولا حرج فى ذلك.

