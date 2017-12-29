ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أمين الفتوى يوضح حكم من يقيم "عقيقة" لنفسه

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:51 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان الإنسان فى ضيق من رزقه وقت ولادة ابنه ويسر الله عليه فى الرزق فله فى أى وقت من عمره أن يذبح له عقيقة، لأن كل مولود مرتهن بعقيقته.

وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية«الناس»، فى إجابته على سؤال مضمونة:- هل يجوز للإنسان أن يعق عن نفسه إذا كان أبوه لم يعق عنه ؟"، إنه إذا لم يعق الوالدين عن طفلهما أثناء صغره فيجوز له أن يعق عن نفسه ولا حرج فى ذلك.

ترشيحاتنا

شاهد.. الحقيقة الكاملة لواقعة الفنانة زينة فى دبى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

بث مباشر .. مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسى ونظيره السودانى

هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

إصابة جديدة بين أهالي شبرا بخوم بـ لدغة ثعبان

شاهد.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة في جزر المالديف

رجل وسيدة يستوليان على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالسويس

الساحر التركى لـ صدى البلد: المصل المصرى أنقذ حياتي.. فيديو وصور

الحبس سنة لـ البلتاجي لإهانة المحكمة في قضية التخابر مع حماس

تعرف على تفاصيل إصابة أكرم توفيق

ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

وزير الداخلية الأسبق: محمد مرسي كان مسئول الإخوان في ميدان التحرير.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

مختار جمعة : 1.400 مليار جنيه إيرادات متوقعة للأوقاف في 2018
وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟