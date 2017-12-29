أسعار فلكية لإطلالات "إيفانكا ترامب" فى عام 2017 .. صور

تحظى إطلالات إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باهتمام كبير، لتميزها بالأناقة، فهي تبتعد في خياراتها عن الابتذال، وتميل إلى التصاميم التي تظهر أنوثتها وتليق بجسمها.



واشتهرت إطلالات إيفانكا بأنها تتنوع فى خياراتها ما بين الملابس الكاجوال والكلاسيك والفساتين القصيرة ذات القصات المستقيمة التي تصل إلى حدود الركبتين، ما يمنحها إطلالة أنثوية جريئة، فهى تحرص دائما على مواكبة الموضة، بما يتماشى معها.



يذكر أن إيفانكا في بداياتها عملت كعارضة أزياء، ثم أصبحت سيدة أعمال شهيرة ترافق والدها، الرئيس الـ45 للولايات المتحدة دونالد ترامب، في رحلاته وأعماله.



نرصد لكم من خلال هذا التقرير أسعار و أبرز إطلالات إيفانكا ترامب.



-ظهرت إيفانكا بإطلالة كلاسيكية أنيقة من ماركة zara العالمية، حيث ارتدت بلوزة سوداء مزينة بخط العنق الذى يشبه القلادة ، وبلغ سعرها 25 دولارا أمريكيا، ونسقت معه بنطلون كاروهات مع حذاء كعب عالى باللون الأحمر.



-ارتدت فى إحدى المناسبات تايير أبيض من ماركة ، بلوزة بيضاء من ماركة" أوسكار دي لارنت "، حيث ارتدت بلوزة شيفون مزينة بالدانتيل و بلغت سعرها 2070 دولارا، مع تنورة دانتيل بـ 2890 دولارا أمريكيا.



- تألقت خلال زيارتها إلى المملكة السعودية ،بفستان أسود طويل منزين بقشات الورود من دار أزياء Cédric Charlier، وبلغت تكلفته نحو 1490 دولارا.



-خطفت الأنظار خلال حضورها إحدى الحفلات، بمعطفًا باللون الأحمر من تصميم "دولتشى آند جبانا"، والذى يصل سعره لما يقدر ب 3000 دولار أمريكى.



- اختارت إيفانكا فستان فضي اللون من ماركة Carolina Herrera ، وسعره يتجاوز الـ5000 دولار أمريكي.

