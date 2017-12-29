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كرم جبر: لجنة برئاسة "إسماعيل" تتولى تنفيذ ومتابعة إعادة هيكلة المؤسسات القومية

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:59 م
صدى البلد
ا ش ا
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة،إن اللجنة التي أعلن مؤخرا عن تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء إيذانا ببدء تنفيذ خطط إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية وحصر ديونها، ستتولى متابعة موقف إعادة الهيكلة الذي قامت به اللجنة السابقة برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة،إضافة إلى عادة هيكلة كل مؤسسة على حدة .

وأضاف جبر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط،أن اللجنة الأولى التي شكلت برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة انتهت من أربعة ملفات وهي العمالة ، الأصول ، الديون ، المحتوى التحريري، واستمرت في أعمالها لثلاثة أشهر ووضعت برنامجا للإصلاح، مؤكدا أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بذلت مجهودا يستحق الشكر .

وأشار إلى أن اللجنة الجديدة تحمل اسم "اللجنة العليا" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها كلا من اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تامر عوف مستشار رئيس الوزراء لشئون الاتصال السياسي .

واكد أن هذه اللجنة الجديدة ستتولى متابعة موقف إعادة الهيكلة ، فضلا عن إعادة هيكلة كل مؤسسة على حدة.

وكانت وزارة التخطيط قد شكلت لجنة لإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعضوية كل من عبد الفتاح الجبالى مستشار وزير التخطيط مقررا للجنة، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لوزارة التخطيط، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، ومحمد الهوارى عضو الهيئة الوطنية.

وشمل القرار تكليف اللجنة بوضع الإطار التنظيمي والقانوني والمالي والإداري، لحل المشاكل الاقتصادية والمالية لدى المؤسسات الصحفية القومية، ووضع تصور لإنهاء مديونيات المؤسسات الصحفية لدى جهات الحكومة وإصلاح هياكلها المالية واستثمار الأصول غير المستغلة المملوكة لهذه المؤسسات، علاوة على ترشيد الإنفاق العام لهذه المؤسسات وتنظيم الايرادات ضمن خطة الإصلاح الإدارى والهيكلى المقرر الانتهاء منها.

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