«المؤتمر» عن هجوم كنيسة مارمينا الإرهابى: الجيش والوطن درع الوطن الواقي

استنكر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، المحاولة الإرهابية الإجرامية الفاشلة، والتى أسفرت بحسب بيان وزارة الصحة عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 5 آخرين، خلال إحباط هجوم إرهابى مسلح من مجهولين على كنيسة بحلوان.



وأثنى حزب المؤتمر، على جهود رجال الشرطة لتصديهم، صباح اليوم الجمعة، لمحاولة إرهابيين اقتحام كنيسة مارمينا بحلوان، مؤكدا أن القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل الساهرون على أمن وأمان المواطن هم الدرع الواقي للوطن.



وأكد أن الشعب المصري كله بجميع طوائفه لن يستلسم للإرهاب الغاشم الذى يستهدف ضرب وحدتنا الوطنية والقضاء على مستقبل التنمية فى مصر، مطالبا العالم كله بالتصدى للإرهاب وليس مصر وحدها التى تدفع الثمن من دماء أبنائها ومقدرات شعبها، ويجب فرض عقوبات على الدول الراعية للارهاب والإرهابيين.