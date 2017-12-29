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أخبار العالم

إغلاق أول مخيم للنازحين بالأنبار العراقية بعد إعادتهم لمناطقهم المحررة

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:00 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت محافظة الأنبار العراقية اليوم /الجمعة/ عن إغلاق أول مخيم للنازحين في المحافظة بعد عودة جميع نازحيه لمناطقهم المحررة، مبينا أن أكثر من 550 أسرة نازحة تمكنت من العودة

وقال مستشار محافظ الانبار لشؤون النازحين مازن خالد - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إنه تم إغلاق المخيم الواقع غرب مدينة الرمادي، بعد إعادة جميع العوائل النازحة فيه إلى مناطقهم المحررة، مضيفا أن عملية إعادة النازحين تمت بالتنسيق بين
المحافظة ووزارتي الهجرة والمهجرين والنقل .

وأضاف أن هذا المخيم كان يتواجد فيه أكثر من 550 أسرة نازحة تمت إعادتهم إلى مناطقهم الغربية عنه وراوة والقائم، مشيرا إلى التنسيق مع عمليات الجزيرة التي أمنت وصول تلك العوائل لمناطقهم المحررة .

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