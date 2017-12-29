مجلس ديالى: وجود تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة "المثلث" محدود جدا

أكد مجلس محافظة ديالى العراقية، اليوم /الجمعة/ أن وجود تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة "المثلث" الممتد بين جنوبي ناحية كنعان باتجاه منطقة النهروان على الحدود مع العاصمة بغداد محدود للغاية .



وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني فى تصريحات لقناة (السومرية) الإخبارية ، إن وجود داعش في "المثلث" محدود جدا وهو تحت المتابعة الأمنية بشكل كامل، مشيرا إلي أنه سيخضع لاهتمام أمني مشترك من قبل قيادتي عمليات دجلة وبغداد خلال عام 2018 ".



وتعد منطقة "المثلث" الفاصلة بين جنوبي ناحيتي بهرز وكنعان باتجاه النهروان مناطق نائية مترامية ذات طبيعة تضاريسية معقدة.