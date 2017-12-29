حضرى كيك طبقات الموز بأسهل الخطوات

نقدم لكم طريقة تحضير كيك طبقات الموز من مطبخ الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر.
المقادير
الكيك
350 جرام زبدة
2 و نصف كوب سكر
2 بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
3 كوب دقيق الكيك
ثلاثة أرباع ¾ ملعقة ص بيكاربونات الصودا
1 و نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
5 ملعقة صغيرة قرفة
1 و نصف كوب لبن رايب
صوص الكراميل
كوب زبدة
2 كوب سكر بني
نصف ملعقة صغيرة جوز الطيب
2 ملعقة صغيرة قرفة
كوب كريمة
3 موز
الايسينج
3 كوب زبدة
9 كوب سكر بودرة
صوص كراميل
نصف ملعقة صغيرة قرفة
طريقة التحضير
الكيك
* تخفق الزبدة مع السكر حتى يتكون ملمس كريمي ثم يضاف البيض بالتدريج ثم يضاف اللبن الرايب والفانيليا
* تخلط المقادير الجافة معا ثم تضاف الى المزيج ثم يخفق المزيج حتى يختلط كل شئ معا
* يصب في قالبين مجهزين بزبدة ودقيق ثم يخبز على درجة حرارة 160م لمدة 30 دقيقة
صوص الكراميل
* توضع جميع المقادير على النار ماعدا الكريمة والموز وتترك حتى يذوب السكر البني
* تضاف الكريمة ويترك حتى يغلي ويسمك قوامه ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد ثم يخلط مع الموز
الأيسينج
* تخفق الزبدة حتى يتكون ملمس كريمي ثم يضاف السكر البودرة على مرحلتين ويخفق
* يضاف صوص الكراميل ويخفق حتى يصل للملمس المطلوب
التجميع
* يوضع الكراميل المخلوط مع الموز بين طبقات الكيك ثم يزين الكيك بالأيسينج ويقدم
المقادير
الكيك
350 جرام زبدة
2 و نصف كوب سكر
2 بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
3 كوب دقيق الكيك
ثلاثة أرباع ¾ ملعقة ص بيكاربونات الصودا
1 و نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
5 ملعقة صغيرة قرفة
1 و نصف كوب لبن رايب
صوص الكراميل
كوب زبدة
2 كوب سكر بني
نصف ملعقة صغيرة جوز الطيب
2 ملعقة صغيرة قرفة
كوب كريمة
3 موز
الايسينج
3 كوب زبدة
9 كوب سكر بودرة
صوص كراميل
نصف ملعقة صغيرة قرفة
طريقة التحضير
الكيك
* تخفق الزبدة مع السكر حتى يتكون ملمس كريمي ثم يضاف البيض بالتدريج ثم يضاف اللبن الرايب والفانيليا
* تخلط المقادير الجافة معا ثم تضاف الى المزيج ثم يخفق المزيج حتى يختلط كل شئ معا
* يصب في قالبين مجهزين بزبدة ودقيق ثم يخبز على درجة حرارة 160م لمدة 30 دقيقة
صوص الكراميل
* توضع جميع المقادير على النار ماعدا الكريمة والموز وتترك حتى يذوب السكر البني
* تضاف الكريمة ويترك حتى يغلي ويسمك قوامه ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد ثم يخلط مع الموز
الأيسينج
* تخفق الزبدة حتى يتكون ملمس كريمي ثم يضاف السكر البودرة على مرحلتين ويخفق
* يضاف صوص الكراميل ويخفق حتى يصل للملمس المطلوب
التجميع
* يوضع الكراميل المخلوط مع الموز بين طبقات الكيك ثم يزين الكيك بالأيسينج ويقدم