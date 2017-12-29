حضرى كيك طبقات الموز بأسهل الخطوات

نقدم لكم طريقة تحضير كيك طبقات الموز من مطبخ الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر.



المقادير

الكيك

350 جرام زبدة

2 و نصف كوب سكر

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

3 كوب دقيق الكيك

ثلاثة أرباع ¾ ملعقة ص بيكاربونات الصودا

1 و نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

5 ملعقة صغيرة قرفة

1 و نصف كوب لبن رايب

صوص الكراميل

كوب زبدة

2 كوب سكر بني

نصف ملعقة صغيرة جوز الطيب

2 ملعقة صغيرة قرفة

كوب كريمة

3 موز

الايسينج

3 كوب زبدة

9 كوب سكر بودرة

صوص كراميل

نصف ملعقة صغيرة قرفة



طريقة التحضير

الكيك

* تخفق الزبدة مع السكر حتى يتكون ملمس كريمي ثم يضاف البيض بالتدريج ثم يضاف اللبن الرايب والفانيليا

* تخلط المقادير الجافة معا ثم تضاف الى المزيج ثم يخفق المزيج حتى يختلط كل شئ معا

* يصب في قالبين مجهزين بزبدة ودقيق ثم يخبز على درجة حرارة 160م لمدة 30 دقيقة

صوص الكراميل

* توضع جميع المقادير على النار ماعدا الكريمة والموز وتترك حتى يذوب السكر البني

* تضاف الكريمة ويترك حتى يغلي ويسمك قوامه ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد ثم يخلط مع الموز

الأيسينج

* تخفق الزبدة حتى يتكون ملمس كريمي ثم يضاف السكر البودرة على مرحلتين ويخفق

* يضاف صوص الكراميل ويخفق حتى يصل للملمس المطلوب

التجميع

* يوضع الكراميل المخلوط مع الموز بين طبقات الكيك ثم يزين الكيك بالأيسينج ويقدم





