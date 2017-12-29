أم شهيد «عزبة آدم» : «بخرته في آخر زيارة وقولتله دافع عن مصر ومتموتش».. صور

قالت والدة المجند الشهيد اسلام بدوي، والذي استشهد في حادث ارهابي وقع امس الخميس بشمال سيناء:«انا وصيته في اخر زيارة ليه من اسبوع، يدافع عن بلده لكن ما يموتش».



وقالت والدة الشهيد ان «اخر جمعه له في منزله، بخرته، وارتدي جلباب والده المتوفي، وادي صلاة الجمعة بمسجد العزبة وسط اقاربه واصدقاءه»، مؤكدة انه كان «حنين علي الجميع ويحبونه».



وشاركت الام المنكوبة، مراسم تشيع جثمان نجلها الشهيد الي مثواه الاخير بمقابر العائلة، وودعته موجهة له بعض الكلمات منها:" سبت امك يا اسلام"،"الخونة غدروا بيك يا ضنايا"،" سبقتني يا ابني لابوك".

