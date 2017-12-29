ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أم شهيد «عزبة آدم» : «بخرته في آخر زيارة وقولتله دافع عن مصر ومتموتش».. صور

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:41 م
صدى البلد
حس
قالت والدة المجند الشهيد اسلام بدوي، والذي استشهد في حادث ارهابي وقع امس الخميس بشمال سيناء:«انا وصيته في اخر زيارة ليه من اسبوع، يدافع عن بلده لكن ما يموتش».

وقالت والدة الشهيد ان «اخر جمعه له في منزله، بخرته، وارتدي جلباب والده المتوفي، وادي صلاة الجمعة بمسجد العزبة وسط اقاربه واصدقاءه»، مؤكدة انه كان «حنين علي الجميع ويحبونه».

وشاركت الام المنكوبة، مراسم تشيع جثمان نجلها الشهيد الي مثواه الاخير بمقابر العائلة، وودعته موجهة له بعض الكلمات منها:" سبت امك يا اسلام"،"الخونة غدروا بيك يا ضنايا"،" سبقتني يا ابني لابوك".
أم شهيد «عزبة آدم» : «بخرته في آخر زيارة وقولتله دافع عن مصر ومتموتش».. صور
أم شهيد «عزبة آدم» : «بخرته في آخر زيارة وقولتله دافع عن مصر ومتموتش».. صور
أم شهيد «عزبة آدم» : «بخرته في آخر زيارة وقولتله دافع عن مصر ومتموتش».. صور
أم شهيد «عزبة آدم» : «بخرته في آخر زيارة وقولتله دافع عن مصر ومتموتش».. صور
أم شهيد «عزبة آدم» : «بخرته في آخر زيارة وقولتله دافع عن مصر ومتموتش».. صور

ترشيحاتنا

بعد انتشارها في المنوفية.. 3 خطوات تنقذك من خطر لدغة الثعبان

شاهد.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة في جزر المالديف

أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ جميل راتب .. فيديو

إحالة عصابة سرقة الماشية بزعامة ضابط شرطة بالعياط للمحاكمة

حبس بشير التابعي لاشتراكه في مشاجرة بالقطامية

نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو

منة فضالى لـ مى سليم: مبروك الطلاق.. زمن الرجالة خلص

الأمين العام للآثار: كنت أول واحد يدخل راسه جوا التابوت.. فيديو

رئيسة كرواتيا احتضنت 467 شخصا خلال المونديال

وزير الرياضة: نسير على نهج الرئيس السيسي ونسعى لتطوير الرياضة.. فيديو

قطع المياه عن 11 منطقة في القاهرة .. تعرف عليها

تعرّف على تشكيل الأهلي في ودية الجونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فيديو

منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو
وزير الأوقاف: منظومة صكوك الأضاحي تمتاز بالشفافية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟