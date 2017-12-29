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محافظات

محافظ الفيوم يتقدم مشيعي جنازة شهيد الإرهاب بالعريش.. فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:38 م
صدى البلد
نبيل أبوالسعود
أدى الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، يرافقه اللواء خالد شلبي مدير امن الفيوم والمهندس تامر سعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد محمد عزمى المستشار العسكرى للمحافظة،و محمد سيد عيد رئيس مركز ومدينة طامية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية صلاة الجنازة بالمسجد الغربي بقرية الروبيات على روح شهيد الشرطة أحمد أيمن عوض امبابي ابن قرية الروبيات التابعة لمركز طامية والذى راح ضحية الحادث الإرهابى الذى وقع مساء أمس واستهدف مدرعة بمدينة العريش.

وعقب صلاة الجنازة شارك محافظ الفيوم فى مراسم جنازة الشهيد الي مثواه الأخير ، وقدم تعازيه لأسرة الشهيد. 

وأكد محافظ الفيوم أن الإرهاب الأسود لن ينال من عزيمة أبناء الشرطة والقوات المسلحة بل يزيدهم إصرارًا وعزيمة لمحاربته والقضاء عليه، وطالب جموع الشعب المصرى بالوقوف صفًا واحدًا خلف رجال الشرطة والقوات المسلحة فى تصديهم للإرهاب ودحره من جذوره.

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