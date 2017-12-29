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منوعات

حيوانات لم يعد لها وجود بعد 2017.. «انقرضت إلى الأبد»

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:38 م
صدى البلد
محمد علي
لا يعلم كثيرون أن هناك عددا من الحيوانات انقرضت في عام 2017، وأنه لن يظهر لها وجود بعدها، وذلك وفق ما قاله عالم البيئة، دافيد ستين، الذي يواصل إصدار قائمة سنوية بأسماء الحيوانات المهددة بالانقراض على كوكب الأرض منذ 2012.

وقال "ستين"، بحسب ما ذكرت ايه بي سي نيوز، أن عام 2017 تضمن إنقراض قط آسيوي، وطائر وطواط، وعددا من السحالي، وهو الأمر الذي يهدد التوازن البيئي على الأرض ويدق ناقوس خطر، حيث يقدم قائمته للحيوانات المنقرضة بعد مجهود كبير يراعى فيه الدقة.

وانقرض أيضا القط السماك، وهو قط متوسط الحجم كانت أعداد كبيرة منه تعيش في جزيرة جاوة بإندونيسيا، لكن لم يعد له أثر في يومنا هذا.

كما اختفت سحلية الجيكو التي يصل طولها حتى 60 سنتميترا وعرفت بألوانها اللافتة والمزركشة.

وبدأ ستين عمله الأكاديمي والعلمي، سنة 2012، وأضحى خلال الأعوام الأخيرة مرجعا في معضلة انقراض أنواع عدة، وفق ما نقل موقع "مشابل".

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