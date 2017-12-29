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برلمان

محافظ الفيوم : تكلفة نقل مخلفات الطرانش 30 جنيها في المرة الواحدة

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:32 م
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
أكد جمال سامى، محافظ الفيوم، أن أزمة مستشفى يوسف الصديق الموجودة بالمحافظة والمتمثلة فى عدم دخولها الخدمة على الرغم من الانتهاء من أعمال البناء منذ أكثر من ١٢ عاما، تعود إلى أنها متواجدة فى موقع لا يوجد به مرافق على الإطلاق سواء صرف صحى وهو المشكلة الكبرى، أو الكهرباء او مياه الشرب.

وأوضح سامى، خلال لقاء وفد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي برئاسة هشام الشعينى، اليوم الجمعة، أن مشكلة الكهرباء والمياه يمكن التغلب عليها ولكن تبقى مشكلة الصرف الصحى، حيث أنه من الصعب جدا توصيل خطوط صرف للمستشفى وبالتالى تكلفة توصيل المرافق لها اعلى من تكلفة البناء بكثير ولهذا يوجد بعض المقترحات المتمثلة فى عمل خزانات بشكل مؤقت للتصدى لهذه الأزمة، وهناك مقترحات بالاستفادة منها فى انشطة أخرى للاستفادة من المبنى.

أما عن مشاكل الصرف الصحى، فقد أوضح محافظ الفيوم أن المشكلة الرئيسية هي أن الخزانات التي يستخدمها المواطنين لا تنشأ بطريقة هندسية صحيحة ما يجعلها تتسرب الي التربة ويكون لها نتائج سلبية كثيرة فتتدخل المحافظة بعد شكاوي المواطنين، ويمكن ان يتم تلافي كل ذلك اذا بنيت الطرانشات تحت الارض بشكل هندسي منضبط.

وقال المحافظ إن تكلفة نقل مخلفات الطرانش ٣٠ جنيها في المرة الواحدة.

وطالب المحافظ، بمشاركة الجمعيات الخيرية في إعادة تأهيل الخزانات وان يسدد المواطنين جزء من التكلفة لأن كلما شاركت الناس في تكلفة شئ حافظت عليه، قائلا :"ما نعاني منه أزمة سلوكيات الناس في الاستخدام".

جدير بالذكر أن وفد من نواب البرلمان برئاسة النائب هشام الشعينى، زار محافظتى بنى سويف والفيوم، للوقوف على قضايا الفلاح وبحث تقنين أراضى وضع اليد، يضم الوفد، كل من رائف تمراز، هشام الحصرى، محمود هيبة، صبرى يوسف، والسيد أحمد.

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