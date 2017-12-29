وزير الأوقاف: نعمل على ترسيخ مبادئ الرحمة والإيمان تنفيذا لتعاليم ديننا.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه الى جانب العمران والبنيان هناك بنيان آخر لا يقل عن التنمية الحسية ويجب أن نهتم به أهمية كبرى وهو "بنيان الإنسان" وهو البناء بالقراآن وبتسامح الأديان حيث يقول رسول الله (قد تركتُ فيكم بَعْدي ما إن أخذتُم، لم تضلُّوا: كتاب الله، وسُنَّتى).



وأضاف«جمعة» خلال خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «القرآن الكريم وأثره فى تقوية الجوانب الإيمانية»، أنه فى كل بقعة من بقاع العالم ننشر فيها سماحة الإسلام وعظمة الأديان والإسلام وننشر فيها روح القرآن والإيمان لأن القرآن جاء كتاب هداية ورحمة حيث يقول رب العزة لنبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ }.



وتابع قائلًا " إننا نعمل على ترسيخ مبادى الرحمة والإيمان والعدل والإنصاف ومكارم الأخلاق إنطلاقا من تعاليم ديننا الذي رسخ كل المعانى والقيم الأخلاقية والإنسانية التى تؤدي الى سعادة الإنسان فى أمر دينه ودنياه فالقرآن الكريم كتاب هداية لقوله تعالى {ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ}، وكتاب رحمة وشفاء والدليل على ذلك قال المولى فى كتابه الكريم {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ}، فضلًا عن أنه كتاب نور من قال به صدق ومن حكم به عدل لم تلبس الجن مجرد إن سمعوه أن قالوا فى قوله تعالى { إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ}".



وحضر الصلاة اليوم، المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة، والعميد إيهاب رشاد رئيس مدينة حلايب، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، بمسجد «التوبة» بمدينة حلايب وشلاتين، محافظة البحر الأحمر.

