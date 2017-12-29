مصرع طالبة تناولت دواء عن طريق الخطأ بالمنوفية

لقيت طالبة مصرعها بعد تناولها اقراص علاجية عن طريق الخطأ بالمنوفية.





تلقت مديرية الأمن بالمنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام " ن .و .ف" 17 سنه، طالبة ومقيمة قرية شنشور دائرة المركز جثة هامدة إدعاء حالة تسمم.



بالانتقال والفحص وسؤال كلا من والد المتوفاه " و .ف .ج" 36 سنه، عامل وعم المتوفاه " ا .ف .ج" 36 سنه، عامل ومقيمان بذات العنوان، قررا بتناول المتوفاه أقراص دوائية عن طريق الخطأ، مما أدى إلى إصابتها التى أودت بحياتها، ونفيا الشبهة الجنائية .



بتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة، نتيجة توقف بالقلب وضيق بالتنفس، ولا توجد شبهه جنائية تحرر عن الواقعة المحضر رقم 15067 إدارى مركز أشمون لسنة 2017م كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها بالعرض على النيابة قررت، نقل الجثة لمستشفى شبين الكوم الجامعى وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها لبيان ما بها من إصابات، وسبب وتاريخ وكيفية حدوثها ، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، ويصرح بدفن الجثة عقب الإنتهاء من التشريح طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها .