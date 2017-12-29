تعرّف على تاريخ مباريات الأهلي أمام الأندية الأجنبية قبل ودية أتليتكو غدا

اعتاد الأهلي منذ خمسينيات القرن الماضي على الخروج من دائرة المواجهات المحلية والقارية، إلى مباريات أكثر قوة أمام الأندية الأوروبية،وتعد مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد،المقرر إقامتها مساء غد "السبت"،على استاد برج العرب تحت شعار «من أجل السلام» امتدادًا لتاريخ كبير من هذه المواجهات، التي جمعت الأهلي بأكبر وأعرق الفرق الأوروبية، التي نرصد أبرزها فيما يلي:



- رِد ستار بلجراد 1959

بدأ الأهلي مواجهاته الأوروبية أمام فريق «رِد ستار»، بطل دوري يوغسلافيا في هذا التوقيت، والذي كان يدربه ميلوراد بافيتش، أحد أشهر المدربين في تاريخ يوغسلافيا، حيث نجح الأهلي في الفوز على بطل يوغسلافيا بثلاثة أهداف دون مقابل، سجّل ميمي الشربيني هدفين، وصالح سليم هدفًا.



- برشلونة 1960

استقبل الأهلي فريق برشلونة في أبريل 1960، حامل لقب الدوري الإسباني في هذا الوقت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وانتهى اللقاء بتفوق البرسا بستة أهداف مقابل هدف، سجّله طه إسماعيل.



- بنفيكا 1963

في يونيو 1963 حلّ بنفيكا البرتغالي، بطل أوروبا في العامين السابقين في ذلك التوقيت، ضيفًا على الأهلي في استاد القاهرة، وانتهى اللقاء بتفوق الأحمر بثلاث أهداف مقابل هدفين على العملاق البرتغالي، حيث سجّل بدوي عبد الفتاح هدفين، وطه إسماعيل هدفًا، بينما جاءت ثنائية بنفيكا عبر إيزيبيو وجوزيه أجواش.



- ليجا وارسو 1975

في يناير 1975 استضاف الأهلي ليجا وارسو بطل بولندا، وتغلب عليه بهدفين لهدف واحد. حيث سجل للفريق محسن صالح ومختار مختار.



- دوكلا براج 1975

حل دوكلا براج، بطل تشيكوسلوفاكيا في ذلك التوقيت، ضيفًا على فريق الكرة على ملعب مختار التتش، في مباراة فاز فيها فريق النادي بهدفين مقابل هدف، حيث جاءت الأهداف عبر شريف عبدالمنعم ومحسن صالح.



- بروسيا مونشنجلاد باخ 1976

استقبل الأهلي بروسيا مونشنجلاد باخ، الذي كان في ذلك الوقت بطلًا للدوري الألماني، لثلاثة أعوام متتالية «1974، 1975، 1976»، على استاد القاهرة الدولي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وسجل ثنائية الفريق، أحمد عبدالباقي وأنور سلامة.



- أوستريا فيينا 1976

استقبل الأهلي أوستريا فيينا، بطل النمسا في ذلك الوقت، على استاد القاهرة، وانتهى اللقاء بتفوق الأحمر بثلاث أهداف مقابل هدف، سجّل مصطفى عبده هدفين، ومحمود الخطيب هدفًا.



- بايرن ميونيخ 1977

حل العملاق الألماني، بايرن ميونيخ، ضيفًا على الأهلي في ديسمبر 1977، وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث جاءت الأهداف عبر شريف عبدالمنعم ومحمود الخطيب.



- ساوث هامبتون 1979

واجه الأهلي فريق ساوث هامبتون الإنجليزي في 1979، وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بهدفين دون مقابل، حيث جاءت الأهداف عن طريق، شريف عبدالمنعم ومحمد عباس.



- ستيوا بوخارست 1986

واجه الأهلي ستيوا بوخارست الروماني، بطل أوروبا في ذلك الوقت، في 1986، وانتهى اللقاء بتفوق الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل سجّلها خالد جادالله، وعلاء ميهوب، وصديق الجمال.



- كوينز بارك رينجرز 1988

واجه الأهلي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، في أغسطس 1988، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجّله ربيع ياسين.



- ريال مدريد 2001

في احتفالية نادي القرن استضاف الأهلي العملاق الإسباني، ريال مدريد، في أغسطس 2001 على استاد القاهرة الدولي، وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بهدف دون مقابل، أحرزه النيجيري صنداي.



- روما 2002

في أغسطس 2002 استقبل الأهلي روما الإيطالي على استاد القاهرة، وتفوّق عليه بهدفين مقابل هدف واحد، حيث أحرز الأهداف إبراهيم سعيد، والأنجولي أفيلينو.





- أياكس 2003

استضاف الأهلي أياكس أمستردام الهولندي في يناير 2003، وانتهت المباراة بفوز الفريق الهولندي بهدفين مقابل هدف، حيث جاء هدف الأحمر الوحيد عن طريق وائل جمعة.



- ريال سوسيداد 2003

استضاف ريال سوسيداد الأهلي في 2003، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز وائل رياض الهدف الوحيد للأحمر، ثم احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أسفرت عن فوز الفريق الإسباني، بنتيجة 4-3.



- أوساسونا 2004

استضاف فريق أوساسونا الإسباني الأهلي على ملعب رينو دي نافارا، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الإسباني بهدف دون مقابل.



- بيليننسيش 2004

خاض الأهلي مباراة ودية مع بيليننسيش البرتغالي في أغسطس 2004، وتمكّن من الفوز عليه بأربعة أهداف دون مقابل جاءت عن طريق النيجيري ماكي، وأحمد شديد قناوي، وخالد بيبو، وأسامة حسني.



- باريس سان جيرمان 2006

واجه الأهلي أثناء معسكره في فرنسا في يوليو 2006 فريق باريس سان جيرمان، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز هدف الأحمر عماد متعب.



- برشلونة 2007

استقبل الأهلي العملاق الإسباني برشلونة على استاد القاهرة الدولي، في إطار الاحتفالات بمرور مائة عام على تأسيس الأحمر، وانتهى اللقاء بفوز البرسا بأربعة أهداف دون مقابل.



- بنفيكا 2007

استكمل الأهلي الاحتفالات بمرور مائة عام على تأسيس النادي في يوليو 2007، بمواجهة العملاق البرتغالي بنفيكا، حيث انتهى اللقاء بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، وجاءت الأهداف عن طريق شادي محمد من ركلة جزاء وأسامة حسني.





- روما 2008

التقى الأهلي مع روما في 2008 على استاد القاهرة، وانتهت المباراة بفوز الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف دون مقابل، أحرزها إسبوسيتو، وماتيو، وديفيد بيتزارو.



- باير ليفركوزن 2009

التقى الأهلي مع بايرن ليفركوزن في يوليو 2009، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الألماني بهدفين دون مقابل.



- سيلتك 2009

واجه الأهلي سيلتك في دورة ودية على ملعب ويمبلي، أقيمت في 2009، وانتهت اللقاء بخسارة الأحمر بخمسة أهداف دون مقابل.



- برشلونة 2009

واجه الأهلي العملاق الإسباني برشلونة في دورة ودية على ملعب ويمبلي أقيمت في 2009، وانتهى اللقاء بفوز البرسا بأربعة أهداف مقابل هدف، أحرزه هاني العجيزي.



- أياكس أمستردام 2010

واجه الأهلي أياكس الهولندي في يوليو 2010، أثناء معسكر بالنمسا، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الهولندي بهدف دون مقابل، أحرزه ميراليم سليماني.



- بايرن ميونيخ 2012

واجه الأهلي العملاق الألماني بايرن ميونيخ في العاصمة القطرية الدوحة، وانتهى اللقاء بفوز الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف، حيث جاءت الأهداف عن طريق، محمد بركات لصالح الأحمر، فيما سجّل أوليتش هدفي الفريق الألماني.



- اسبانيول 2012

التقى فريق الكرة مع اسبانيول في مايو 2012، وانتهى اللقاء بفوز إسبانيول بهدفين دون مقابل.



- خيتافي 2015

واجه فريق الكرة خيتافى الإسباني في 2015، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقت الأصلي، ثم تمكّن الفريق الإسباني من الفوز في ركلات الترجيح، وجاء هدف الأحمر الوحيد عن طريق أحمد عبدالظاهر.



- روما 2016

التقى الأهلي مع فريق روما، في مايو 2016، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بنتيجة 4-3، حيث سجّل جون أنتوي، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان، وأحمد الشيخ للأهلي، فيما سجل إدين دجيكو، ومحمد صلاح، وفانكوير للفريق الإيطالي.