مصرع موظف صدمته سيارة أثناء استقلاله دراجة نارية بالمنوفية

لقي موظف مصرعه في حادث تصادم اثناء استقلاله دراجة نارية بالمنوفية ،



تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق الشهداء شبين الكوم أمام قرية شبرا باص دائرة المركز .



بالانتقال والفحص، تبين أن طرفي الحادث السيارة رقم " م ع أ 4197 " قيادة "م .ك .م " 52 سنه، سائق ومقيم منشأة عصام دائرة المركز، بالدراجة النارية رقم " أ ع ق 754 " قيادة "م .س .ع " 23 سنه، موظف بمديرية الشئون الصحية بشبين الكوم ومقيم قرية العراقية دائرة مركز الشهداء، ووقع الحادث أثناء سير السيارة بالطريق، فوجئ بالدراجة النارية تقطع الطريق أمامه فاصطدم بها .



نجم عن الحادث، وفاة قائد الدراجة النارية متأثرا بإصابته بسحجات متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، وحدثت تلفيات بالمركبتين، وتم التحفظ عليهما، وبسؤال كلا من قائد السيارة ، شقيق المتوفى " ع .س .ع " 45 سنه، عامل ومقيم بذات الناحية أوريا بمضمون ما جاء بالفحص ونفى الأخير الشبهه الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهه جنائية، وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 41 أحوال مركز شبين الكوم، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .