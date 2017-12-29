محافظ الفيوم: خطة لمعالجة ملوحة مياه بحيرة قارون



أكد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، أن المحافظة تقوم بخطة لمعالجة مياه بحيرة قارون والتي وصلت فيها معدلات الملوحة ٤٢٪‏، ما أدى إلى نفوق الأسماك بها.



جاء ذلك خلال رده على تساؤل وفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى، بشأن أسباب اختفاء الأسماك نهائيًّا من بحيرة قارون وجهود المحافظة لحل الأزمة، لافتًا إلى أن المحافظة نجحت في تنقية المياه من الصرف وبالتالي تم القضاء علي الرائحة الكريهة بنسبة جيدة.



وأوضح محافظ الفيوم أن ملوحة المياه سيتم معالجتها بإنشاء مصنع لاستخراج الملح وهو ما يضيف بعدًا جديدًا للاقتصاد القومى، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الحجز في فنادق المحافظة يومى الخميس والجمعة، وذلك لأنها قريبة من القاهرة والجيزة ، مؤكدًا أن المحافظة اهتمت بعدد من التوسعات في المناطق السياحية.



الجدير بالذكر أن وفد من نواب البرلمان برئاسة النائب هشام الشعينى، زار محافظتى بنى سويف والفيوم، للوقوف على قضايا الفلاح وبحث تقنين أراضى وضع اليد، يضم الوفد، كل من رائف تمراز، هشام الحصرى، محمود هيبة، صبرى يوسف، والسيد أحمد.

