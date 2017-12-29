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أخبار البلد

«التعليم»: تلحين نصوص المرحلة الابتدائية وتقديمها في شكل أغنية.. صور

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:52 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
لحنت الدكتورة وفاء عبد السلام نمير، مدير عام تنمية التربية الموسيقية، نصوص اللغة العربية للمرحلة اﻻبتدائية بالتعاون مع فريق عمل من موجهى ومعلمى التربية الموسيقية بكتابة النوتة لكل نشيد.

وأكدت "وفاء"، فى بيان اليوم، أن هذا جاء من منطلق أن الأنشطة تعتبر بمثابة العامل المشترك الذى يربط جوانب التعليم، والذى يمكن استخدامها كوسيلة تعليمية لتوصيل المعلومات بشكل سريع، مؤكدة أن التأثير فى الحواس المختلفه يثرى العملية التعليمية بالتأكيد الوجدانى الذى يحقق اﻻمتاع فى التعليم، فالكلمة المنطوقة لها معنى يفهمه العقل، أما إذا صوحبت بالألحان فهى تتغلغل فى الأعماق لتؤثر فى الوجدان وتسهم فى تخليص النفس البشرية من الجمود.

وأكدت أنه تم اﻻنتهاء من تلحين 26 نصا من النصوص المقررة على المرحلة اﻻبتدائية فى الفصلين الدراسى الأول والثانى، مشيرة الى انها أشرفت على تنفيذ غناء تلك الأناشيد من خلال طلاب المدارس المختلفة والذين يتميزون بالموهبة الغنائية وتم التسجيل باستوديو الإدارة العامة للوسائل التعليمية.

وأضافت أن الدكتور أحمد شلبى مدير عام تنمية اللغة العربية صحح وراجع لغويا تلك الأناشيد المسجلة وأشاد بأسلوب تأدية الطلاب لها، مؤكدًا أن مصاحبة الألحان مع اﻷناشيد من الوسائل التعليمية التى تؤدى إلى فهم وحفظ الطلاب للأناشيد.
«التعليم»: تلحين نصوص المرحلة الابتدائية وتقديمها في شكل أغنية.. صور
«التعليم»: تلحين نصوص المرحلة الابتدائية وتقديمها في شكل أغنية.. صور
«التعليم»: تلحين نصوص المرحلة الابتدائية وتقديمها في شكل أغنية.. صور
«التعليم»: تلحين نصوص المرحلة الابتدائية وتقديمها في شكل أغنية.. صور
«التعليم»: تلحين نصوص المرحلة الابتدائية وتقديمها في شكل أغنية.. صور
«التعليم»: تلحين نصوص المرحلة الابتدائية وتقديمها في شكل أغنية.. صور
«التعليم»: تلحين نصوص المرحلة الابتدائية وتقديمها في شكل أغنية.. صور
«التعليم»: تلحين نصوص المرحلة الابتدائية وتقديمها في شكل أغنية.. صور
«التعليم»: تلحين نصوص المرحلة الابتدائية وتقديمها في شكل أغنية.. صور

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