برلمانية: توافد المصريين للتبرع بالدماء لمصابي كنيسة حلوان دليل وحدتنا

أدانت النائبة سعاد المصري وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ونائبة بورسعيد، العملية الإرهابية المسلحة التى استهدفت كنيسة مارمينا بحلوان بالقاهرة صباح اليوم الجمعه من قبل بعض الإرهابيين مما اسفر عن استشهاد ضابط ومجندين و6 مواطنين، وإصابة أمين شرطة و3 مواطنين.



كما أشادت وكيل مشروعات البرلمان، بالتعامل الأمنى السريع مع الإرهابيين واليقظة التى تم بها التصدى لمحاولة تفجير كنيسة مار مينا بحلوان، بعد محاولة اقتحامها وتفجيرها، والقبض على الارهابي مرتكب الواقعة، وبحوزته سلاح الي و5 خزن الي، و150 طلقة، بالإضافة إلى قنبلة، قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة.



وأضافت، أن ما يشهده مستشفى النصر بحلوان الان، من توافد المواطنين المسلمين والأقباط بالمنطقة، للتبرع بالدماء للمصابين فى حادث الهجوم على الكنيسة مارمينا بحلوان، يؤكد أن الإرهاب لن يستطيع أن يضرب الوحدة الوطنية.