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"الداخلية" تتصدى لمحاولة استهداف كنيسة مار مينا بحلوان.. استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 بينهم شرطي.. ومدير أمن القاهرة: تصفية إرهابي حاول اقتحامها وضبط زميله وبحوزته قنبلة وسلاح آلي

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:02 م
صدى البلد
محمد صبري
  • تصفية عنصر إرهابي وضبط آخر فى هجوم مسلح على كنيسة مارمينا
  • النيابة تعاين جثة مالك محل «العجايبي» أمام كنيسة مارمينا
  • تشكيل فريق للتحقيق في الهجوم الإرهابي على الكنيسة

أحبطت قوات الأمن، محاولة تفجير كنيسة مار مينا بحلوان، بعد أن فتح مسلحان النيران من أسلحة آلية كانت بحوزتهما تجاه قوة تأمين الكنيسة،مما أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة زميله ومقتل أحد الإرهابيين خلال تبادل لإطلاق الرصاص، بينما حاول الإرهابي الآخر الفرار إلا أن القوات نجحت في ضبطه وبحوزته سلاح آلي وخمس خزن آلية و150 طلقة و قنبلة، وقد تسبب صوت إطلاق الرصاص بصورة عشوائية في إحداث حالة من الذعر بين أهالي المنطقة.

وانتقل اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة إلى مكان الواقعة، وأمر بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى بقيادة اللواء محمد منصور مدير المباحث بالاشتراك مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام لبيان ما إذا كان الإرهابيون متورطين في أية عمليات إرهابية أخرى، وكشف الحالة الجنائية لهما لبيان انتمائهما، وجار استجواب الإرهابي المضبوط.

وقال اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة،في تصريحات خاصة،إن القوات تمكنت من إحباط محاولة تفجير كنيسة مار مينا بحلوان،ونجحت في القبض على الارهابي مرتكب الواقعة وبحوزته سلاح آلي وخمس خزن آلية و 150 طلقة و قنبلة قبل قيامه بإلقائها على الكنيسة.

وأشار مدير الامن إلى أن الحادث الجبان أسفر عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين تصادف تواجدهم بمكان الحادث، بينما أصيب أمين شرطة آخر و3 مواطنين آخرين، ووجه بفحص الشقق المفروشة والمستأجرة الموجودة بالقرب من مكان الحادث.

وتم نقل جثامين الشهداء والمصابين إلى المستشفيات لتوفير الرعاية اللازمة للمصابين،في الوقت الذي أغلقت فيه أجهزة الأمن الشارع الذي تقع فيه الكنيسة، وفرضت كردونا أمنيا بمحيط منطقة الحادث حتى يتمكن فريق النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية معاينة مكان الواقعة، حيث تم التحفظ على فوارغ الطلقات الموجودة بمكان الواقعة، وتم رفع البصمات ومعاينة الكنيسة من الداخل والخارج وجار استجواب المصابين داخل المستشفيات.

وقام خبراء المفرقعات بالقاهرة بتمشيط محيط الكنيسة للبحث عما إذا كان هناك أية مفرقعات أو قنابل قد زرعها الإرهابيون.

وأفاد أحد شهود العيان بأنه استيقظ على أصوات إطلاق رصاص كثيف بصورة عشوائية بمحيط منطقة كنيسة مار مينا، وشاهد حالات من الكر والفر وبعدها علمنا بوقوع الحادث الإرهابي الجبان، إلا أن يقظة قوات تأمين الكنيسة قد أحبطت الهجوم.

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