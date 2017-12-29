مشروب سحرى لتنظيف الكبد من السموم



وقدم الدكتور محسن النادى، استشاري الطب البديل، وصفة سحرية تساعدك على تنظيف الكبد والتخلص من السموم المزعجة.



المكونات:

عصير ليمون

2 فص ثوم

ملعقة من زيت الزيتون



طريقة الاستخدام:

قومى بخلط المكونات مع بعضها .

ثم تناولى كوبا على الريق يوميا من هذا الخليط قبل الإفطار بساعة.

وينصح بتناول كوب من هذا المشروب مرة كل ستة أشهر.



يبحث العديد من الأشخاص على علاجات ووصفات للتخلص من السموم التى توجد فى الكبد.