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برلمان

زراعة البرلمان : استدعاء عدد من مسئولي «تقنين وضع اليد» في بني سويف والفيوم

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:38 م
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعى عدد من المسئولين عن ملف تقنين أراضى وضع اليد فى محافظة بنى سويف والفيوم، ووزراء الزراعة والرى، والتنمية المحلية، وذلك لمناقشة تقرير الوفد البرلمانى الذى زار المحافظتين على مدار اليومين السابقين.

واضاف "الشعينى"، خلال لقاء مع جمال سامى محافظ الفيوم، اليوم الجمعة، لبحث مشاكل المحافظة والاطلاع على خطة المحافظة فى التصدى لهذه المشاكل، وأبرز الموضوعات التى سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مشاكل المحافظتين سالفتى الذكر تتمثل فى تقنين أراضى وضع اليد، وتوفير مقننات مائية، والأسمدة اللازمة الأراضى الزراعية، وبالتالى سيتم عقد اجتماع موسع بالبرلمان لمناقشة هذا الأمر بالتفصيل للوصول لنتائج وتوصيات ملزمة فى ظل دعم القيادة السياسية بقضايا الفلاح بشكل عام.

يذكر أن وفد من نواب البرلمان برئاسة النائب هشام الشعينى، زار محافظتى بنى سويف والفيوم، للوقوف على قضايا الفلاح وبحث تقنين أراضى وضع اليد، يضم الوفد، كل من رائف تمراز، هشام الحصرى، محمود هيبة، صبرى يوسف، والسيد احمد

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