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حوادث

ضبط 2.4 طن جبن أبيض وحلبة مطحونة غير صالحة في الإسكندرية

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:25 م
صورة آرشيفية
صورة آرشيفية
أحمد عبد العزيز
شن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اليوم، حملة مكبرة على اسواق المدينة تمكنوا خلالها من ضبط كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الأمن اليومد فأنه وفي مجال ضبط السلع الغير صالحة، تم ضبط "م ع ا"، 40 عام، تاجر مواد غذائية، مقيم منطقة المندره، دائرة قسم ثان المنتزه، لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمي، حال قيادته السيارة رقم (س ن ف 8365 مصر)، بمنطقة سيدي بشر، دائرة قسم شرطة أول المنتزه، مُحملة بعدد " 70 " صفيحة جبن أبيض .. بإجمالي وزن " 1.4 " طن.

كما تم ضبط "و ع ا"، 42 عام، المدير المسئول عن مطحن حبوب، بدائرة قسم شرطة كرموز لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال حيازة السلع الغذائية .. الغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وضبط " 20 " جوال حلبة مطحونة بإجمالي وزن " 1 " طن تقريبًا .

وتم كذلك ضبط كل من المدعو "م ع م"، 25 عام، صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم أول المنتزه لحيازته عدد 1010 عبوة عصير منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، و"م ا ع"، 30 عام عام، بائع مخللات بدائرة قسم شرطة مينا البصل لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر والغير صالحه للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط " 10 " كجم من المخللات.

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وفي مجال السلع مجهولة المصدر تم ضبط "م د ن"، 26 عام، صاحب محل لبيع مستحضرات التجميل بدون ترخيص، بدائرة قسم أول العامرية، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بمستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وضُبط عدد 2283 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة.

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اما في مجال ضبط السلع التموينية المدعمة، تم ضبط المدعو "ت ش ش"، 25 عام، بائع مواد بترولية بدون ترخيص بدائرة قسم سيدي جابر، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجميع السلع التموينية المدعمة بقصد الإتجار بها في السوق السوداء، مستقلًا سيارة فنطاس بشارع خليل الخياط، دائرة قسم سيدي جابر، محملة بكمية قدرها 410 لتر سولار مدعم، كان بصدد بيعها بالسوق السوداء .

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