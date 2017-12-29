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أخبار البلد

الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 23 ألفا و400 ميجاوات

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:23 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ا ش ا
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /الجمعة/ يبلغ 23 ألفا و400 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و700 ميجاوات أمس، الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 16 ألفا و530 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى ولتلافي أخطاء الفواتير الناتجة عن القراءة الخاطئة للعداد، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو الهاتف المحمول.

ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء "كول سنتر"، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال رقم الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المضاءة نهارا على نفس الرقم.

كما يمكن للمشتركين إرسال شكوى الفاتورة من خلال رسائل نصية قصيرة، على الرقم 91121 وتبدأ الرسالة بالرمز * ثم رقم السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة ويترك مسافة ثم اسم الشركة.
ويمكن أيضا تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة #### http://www.moee.gov.eg/cmps ####، وتأتي هذه الخدمات في إطار حرص القطاع على تقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن.

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