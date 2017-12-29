رئيس مدارس 30 يونيو تشارك فى احتفالية "مصر بكل الألوان".. صور

شاركت أسماء الديب مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، احتفالية (مصر بكل الألوان) بمدرسة أمجاد إحدى مدارس 30 يونيو بمرحلة رياض الأطفال وذلك ضمن أنشطة جائزة المدرسة الدولية وربط الصفوف بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني.



وأكدت الديب أهمية الأنشطة بالمدارس حيث أنها تعمل على توسيع مدارك الطلاب وتخلق فيهم روح الابداع والابتكار وتقوم سلوكياتهم وترسخ قيم المواطنة واحترام الآخر وتعمل على تثقيف الطلاب بكل تراث شعبي ووطني لكل محافظة داخل مصر .



كما أشادت الديب بأداء الطلاب منذ بدء طابور الصباح والإذاعة المدرسية، التي عبرت في كل فقراتها عن الوطنية والانتماء والولاء للوطن، وتابعت كل فقرات الحفل معبرة عن سعادتها بالنماذج التي قدمت من التلاميذ للتراث الشعبي بمحافظات مصر المختلفة، كما أثنت على الجهد المبذول من إدارة المدرسة ومدرسيها ليخرج بالشكل اللائق ومدى التواصل بين التلاميذ ومعلميهم.



وفي نهاية الحفل قامت الديب بتقديم الشكر للعاملين بالمدرسة والتلاميذ المشاركين بالحفل مؤكدة على أنهم كانوا على قدر عالي من الرقي والتحضر في التعامل مع تلاميذ المدرسة.

