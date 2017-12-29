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فن

إقبال جماهيري على مسرحية "فرصة سعيدة" فى أول يوم عرض

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:35 م
صدى البلد
سمر سعد
افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح مساء أمس الخميس العرض المسرحى " فرصة سعيدة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح.

وذلك على مسرح السلام بالقصر العينى بحضور عدد من قيادات البيت الفنى للمسرح وعدد من الفنانين والشخصيات العامة منهم الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، والفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، العميد محمد سمير المتحدث العسكرى السابق، والفنانين رانيا محمود ياسين ، محمود عامر ، محمود عزب ، و نخبة من الصحفيين والاعلاميين وسط إقبال جماهيرى كبير.

يذكر أن أحداث العرض تدور فى إطار اجتماعى كوميدى عن رجل يبلغ من العمر 79 عاما، يجد نفسه وحيدا فى منزله دون صحبة أو رفقة إلى أن تحدث له مفاجآت تمنحه فرصة تغيير مصير حياته.

العرض من بطولة أحمد بدير، فتوح أحمد، محمد الصاوى، أحمد الدمرداش، إيمان أبو طالب ، خالد محروس، وائل أبو السعود، علي كمالو، لى لى قاسم، بسمة شوقى، موسيقى وألحان وتوزيع إيهاب حمدى،ديكور مصطفى حامد، أشعار أيمن النمر، أزياء هبه طنطاوى، تأليف صلاح عربى ، وفكرة وإخراج محمد جمعة.
إقبال جماهيري على مسرحية "فرصة سعيدة" فى أول يوم عرض
إقبال جماهيري على مسرحية "فرصة سعيدة" فى أول يوم عرض
إقبال جماهيري على مسرحية "فرصة سعيدة" فى أول يوم عرض

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