مجلس جامعة القاهرة يستعرض سير امتحانات الفصل الأول وتأمينها

يحث مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة.



وشدد المجلس على ضرورة قيام عمداء ووكلاء الكليات بمتابعة سير أعمال الإمتحانات بكلياتهم وحل اية مشكلة تطرأ خلالها، وتوفير كافة مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحانهم، والبدء في اعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول اوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها ومراجعة كل عملية على حدها، والتأكد من دقة رصد درجات الطلاب.



وأكد المجلس عدم منع أي طالب لم يسدد الرسوم الدراسية، من دخول الامتحان على ان يتم السداد في الفصل الثاني ودراسة الحالات التي لا تستطيع السداد لمساعدتها.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات وتوفير أفراد الأمن الإداري لتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان فى نفس اليوم وعدم تداولها على أجهزة متصلة بالانترنت للحفاظ على سريتها مع تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه، واكد على سرعة إعلان النتائج للطلاب .



وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول التى بدأت بالكليات تسير وفق نظام منضبط، ومن ذلك عدم دخول التليفون المحمول لقاعة الامتحان، مؤكدا أنه لم تحدث أية تجاوزات أو أحداث من شأنها التاثير على أعمال الامتحانات حتى الآن.



واستعرض المجلس، سير الانتخابات الطلابية التي جرت بالكليات وفقآ للائحة الطلابية، واوضح رئيس الجامعة، أن الانتخابات الطلابية بالجامعة شهدت عملية ديمقراطية بين الطلاب وتمت بحيادية تامة دون التدخل من الجامعة في أي من مراحل العملية الانتخابية، مضيفا أن عملية الاقتراع جرت من خلال صناديق زجاجية وقام الطلاب بمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها حتي عمليات الفرز، مؤكدا أن سير الانتخابات الطلابية كانت نموذجا مشرفا لتطبيق الديموقراطية والتزام الطلاب بعدم الدخول في آي نزاع حزبي أو طائفي، وتزامنها مع وقفة الجامعة الاحتجاجية ضد القرار الغاشم للإدارة الأمريكية الخاص بالقدس والذي عكس موقف جامعة القاهرة الوطني برفضها هذا القرار.