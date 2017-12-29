هاني الناظر يكشف أبرز أسباب الإصابة بمرض الثعلبة

قال الدكتور "هاني الناظر" أستاذ الامراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث "سابقا"، إن هناك عدة أسباب قد تصيب الفرد بمرض بالثعلبة، أهمها التوتر ووجود طفيليات في الأمعاء، وتظهر عبر القيام بتحليل البراز والثعلبة الوراثية.



وأضاف "الناظر" خلال ندوته في موقع "صدى البلد" الإخباري، أن الطبيب هو من يحدد أسباب الاصابة بالثعلبة، سواء كانت بسبب التوتر أو الطفيليات، حيث يبدأ في تشخيص المرض، ووصف الدواء الافضل لكل حالة، والعمل على التخلص من الأسباب، للتخلص من أعراض الثعلبة نهائيا.



وكشف أن علاج الثعلبة في الغالب يعتمد على خطوات معينة، وتركيبة يصفها طبيب الجلدية، باستخدام قطعة من الصوف يقوم الشخص بتدليكها بشكل دائري وخفيف في الأماكن التي اختفى فيها الشعر، وذلك بعد غمسها في المحلول، وسوف يعاد إنبات الشعر من جديد.