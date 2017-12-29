سفارة أمريكا بالقاهرة عن هجوم كنيسة مارمينا: نقف بجوار شعب مصر ضد الإرهاب

أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان، والذي اسفر عن استشهاد عدد من المدنيين بالإضافة لـ3 شرطيين.



وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السفارة الأمريكية بالقاهرة تدين وبشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة حلوان، ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، الولايات المتحدة تقف بقوة مع شعب مصر في مواجهة الإرهاب الجبان".



وأضافت: "السفارة تتابع عن كثب الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في منطقة حلوان، وتطالب رعاياها باتباع الإرشادات الأمنية وبروتوكولات السفر والابتعاد عن مناطق الهجمات".











