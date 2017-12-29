محافظ البحر الأحمر يتفقد قافلتين طبيتين بالوحدة الصحية بحلايب.. صور

تفقد اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر قافلتين طبيتين تضم أساتذة جامعة الزقازيق وجامعة جنوب الوادي لتقديم الخدمات الطبية لاهالى حلايب.
وقال المحافظ أن القافلة تضم أساتذة جامعة الزقازيق وجامعة جنوب الوادي وتقدم الخدمات الطبية ،وكذلك تضم أساتذة الجراحة العامة والمناظير وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وأنف وأذن وحنجرة وجراحة العيون "الرمد" والصدر والجلدية والنساء والتوليد والباطنة والأشعة التليفزيونية والمقطعية والأطفال وتقدم الدواء بالمجان.
وقال المحافظ أن القافلة تضم أساتذة جامعة الزقازيق وجامعة جنوب الوادي وتقدم الخدمات الطبية ،وكذلك تضم أساتذة الجراحة العامة والمناظير وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وأنف وأذن وحنجرة وجراحة العيون "الرمد" والصدر والجلدية والنساء والتوليد والباطنة والأشعة التليفزيونية والمقطعية والأطفال وتقدم الدواء بالمجان.