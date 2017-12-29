دعم مصر: الإرهاب يستهدف المصريين جميعًا.. والشرطة حالت دون وقوع كارثة

أدان ائتلاف "دعم مصر" بأشد العبارات الحادث الإرهابى الغادر الذى وقع صباح اليوم الجمعة بكنيسة مار مينا بحلوان، وأدى إلى استشهاد ضابط وعدد من المواطنين المسيحيين والمسلمين.



وقال المهندس محمد السويدى، رئيس الائتلاف، فى بيان له إن مثل هذه الحوادث الإرهابية الخسيسة لن تستطيع النيل من استقرار الوطن الذى يشهد طفرة غير مسبوقة على جميع المستويات، ولن تثنينا عن استكمال مسيرة اعادة بناء الدولة المصرية، مؤكدًا أن الإرهاب الاعمي يستهدف المصريين جميعًا، ولا يفرق بين مسلمين واقباط، فبالأمس كان فى مسجد الروضة ببئر العبد فى العريش، واليوم فى كنيسة حلوان.



وأضاف: "كل الشكر لرجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن واستقراره، والذين منع استبسالهم اليوم وقوع كارثة كبري، وخالص التعازى للشعب المصرى، وكلنا ثقة فى قدرة رجال الشرطة على تأمين الكنائس وكافة المنشآت الحيوية والهامة بالبلاد، وكذا ثقتنا الكاملة فى نجاح رجال قواتنا المسلحة وقدرتهم على الانتصار فى معركتهم ضد الإرهاب بسيناء".