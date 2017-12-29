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محافظات

محافظ الأقصر يبحث مع "بيت الزكاة" توصيل المياه لـ13 ألف أسرة.. صور

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:29 م
صدى البلد
شمس يونس
عقد محافظ الأقصر محمد بدر، لقاء مع مساعد الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري الدكتور أحمد طارق، لبحث بدء إجراءات توصيل وصلات مياه الشرب المنزلية النظيفة لـ13 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة للحد من معاناتها.

كما ناقش"طارق"، خلال اللقاء، بدء إجراءات تنفيذ بروتوكول مع مستشفى الأقصر الدولي لإجراء العمليات الجراحية للحالات غير القادرة مجانا داخلها، بدلا من سفر تلك الحالات إلى القاهرة وتكبدهم معاناة السفر، كما تم الاتفاق خلال اللقاء على بدء عمل خريطة وبائية في المحافظة حصر المناطق التي بها نسبة أمراض عالية.

حضر اللقاء كل من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء محمد يحيى، ووكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبدالجواد، ووكيل وزارة الإسكان المهندس محسن مصطفى، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي أحمد عبيد، ومدير مستشفى الأقصر الدولي الدكتور طارق السيد.

يذكر أنَّ بيت الزكاة والصدقات تمَّ إنشاؤه بالقانون رقم 123 لسنة 2014، وذلك بهدف جمع أموال الزكاة والصدقات وتوجيهها وَفقًا لمصارفها الشرعية، يشرف عليه و يترأس مجلس أمنائه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ويتشكل مجلس الأمناء من عدد من الخبراء في مختلف المجالات الشرعية والمالية والإدارية وغيرها من المجالات.
محافظ الأقصر يبحث مع "بيت الزكاة" توصيل المياه لـ13 ألف أسرة.. صور
محافظ الأقصر يبحث مع "بيت الزكاة" توصيل المياه لـ13 ألف أسرة.. صور
محافظ الأقصر يبحث مع "بيت الزكاة" توصيل المياه لـ13 ألف أسرة.. صور

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