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رياضة

الإصابة تحرم هجوم ساوثامبتون من جهود أوستن

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:10 م
ماوريسيو بليجرينو
ماوريسيو بليجرينو
ريهام بكير
قال ماوريسيو بليجرينو مدرب ساوثامبتون إن مهاجم الفريق تشارلي اوستن سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل بعد إصابته بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية في التعادل 1-1أمام هدرسفيلد تاون السبت الماضي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح اوستن التسجيل لفريقه لكنه أصيب وخرج قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة. وسجل المهاجم المتألق 11 هدفا هذا الموسم من بينها خمسة في آخر سبع مباريات في الدوري ليصبح هداف الفريق.

وعوقب اللاعب بالفعل بالإيقاف لثلاث مباريات بسبب مخالفة ضد حارس مرمى هدرسفيلد تاون يوناس لوسل خلال المباراة نفسها.

وقال بليجرينو "أعتقد أن تشارلي سيغيب أكثر من المدة المعتادة... سيخضع لفحص طبي آخر هذا المساء لتقييم الوضع وتحديد درجة الإصابة بصورة أوضح.

"سنرى. لكنني أتوقع أن يغيب تشارلي لشهرين على الأقل. ستكون خسارة كبيرة لأن تشارلي قدم أداء رائعا خلال هذه الفترة".

وسيتنافس كل من شين لونج، الذي لم يسجل أي هدف هذا الموسم، ومانولو جابياديني للعب بدلا من أوستن في مقدمة خط هجوم الفريق.

وسيحل ساوثامبتون، الذي يحتل المركز 14 برصيد 19 نقطة، ضيفا على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني غدا السبت.

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