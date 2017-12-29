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وزير البيئة: تخصيص 70 مليون جنيه لتطوير محميات جنوب سيناء..فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:49 م
صدى البلد
فاطمة رضا
أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أنه تم تخصيص 70 مليون جنيه لتطوير محميات جنوب سيناء، لافتا إلى أن التمويل الحكومي لا يكفي للحفاظ على المحميات وتطويرها، ما يستدعي إقامة أنشطة إقتصادية بها بشرط عدم التأثير عليها.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، أن هناك تطويرا في فكرة إدارة المحميات مؤخرًا، والتعديات التي حدثت على المحميات في الفترة الأخيرة.

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