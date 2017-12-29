ضبط هاربين من أحكام غيابية في حملة أمنية بالإسكندرية

شن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلواني، حملة مكبرة استهدفت ضبط المتهمين الهاربين من أحكام غيابية بالسجن.



وفي مجال ضبط المحكوم عليهم الهاربين، تم ضبط 12 حكم جناية، و1004 حكم حبس، و3205 غرامات مالية، و985 مخالفة، وبلغ إجمالي الأحكام 5206 حكم، وإجمالي المبالغ المحصلة 80 ألفا و732 جنيها.



وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن، اليوم، أنه تم ضبط كل من "م م ع"،51 عاما، صاحب شركة المنورة للمقاولات، مقيم منطقة البيطاش، دائرة قسم الدخيلة، المحكوم عليه في 17 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا (تبديد)، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 13 سنة.



كما تم ضبط المدعو "ع ل ن"، 59 عاما، عامل، مقيم منطقة الدخيلة الجبل دائرة قسم الدخيلة المحكوم عليه في 16 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا (مباني)، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 11 سنة.