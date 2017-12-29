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محافظات

محافظ بورسعيد يستمع إلى شكاوى المواطنين عقب صلاة الجمعة.."صور"

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:44 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددًا من المواطنين، عقب أدائه صلاة الجمعة، بالمسجد التوفيقي بحي العرب.

وناقش المحافظ مع المواطنين عدة قضايا من بينها مشروعات الإسكان، وملفي النظافة والإشغالات، كذلك فرص العمل التي تعلن عنها المحافظة باستمرار بالقطاع الخاص وفرص التدريب المتاحة، بجانب مخطط تنمية المحافظة سياحيا لإحداث حالة من الرواج التجاري بالأسواق.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية تغيير ثقافة الشباب بشأن العمل في القطاع الخاصة، خاصة بالمشروعات العملاقة التي تشهدها بورسعيد كقاطرة للتنمية لمصر، لأنها الضامن الحقيقي لمستقبل أبنائنا، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل لتقديم أفضل خدمة للمواطن البورسعيدي.
محافظ بورسعيد يستمع إلى شكاوى المواطنين عقب صلاة الجمعة.."صور"
محافظ بورسعيد يستمع إلى شكاوى المواطنين عقب صلاة الجمعة.."صور"
محافظ بورسعيد يستمع إلى شكاوى المواطنين عقب صلاة الجمعة.."صور"
محافظ بورسعيد يستمع إلى شكاوى المواطنين عقب صلاة الجمعة.."صور"

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