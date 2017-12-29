برلمانى: استهداف كنيسة مارمينا بحلوان لن يعكر صفو الشعب المصرى

قال المهندس علاء والى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحادث الإرهابى الذى استهدف كنيسة "مارمينا" بحلوان عمل خسيس غادر جبان، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال الإجرامية لن تعكر صفو الشعب المصرى فى عيد الميلاد المجيد، وأن ما حدث يدل على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن لأنه استهداف دور العبادة والأبرياء، وهم يؤدون واجبهم.



وأكد "والى"، خلال بيان، أن "الإرهاب لن ينال من الوحدة الوطنية، فالشعب المصرى نسيج واحد والدولة مستمرة فى حربها ضد الإرهاب ولن ينال من عزيمتها فى التقدم، ولن يقف أمام التنمية وبناء مستقبل باهر لبلادنا".



وأشاد عضو مجلس النواب بالدور البارز لقوات الشرطة البواسل الأوفياء ويقظتهم فى احباط محاولة تفجير الكنيسة والقبض على الارهابي مرتكب الواقعة، وبحوزته سلاح آلي وعدد من القنابل قبل قيامه بمحاولة إلقائها عليها، مقدما خالص تعازية لأسر الشهداء والكنيسة وللشعب بجميع فئاته، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.