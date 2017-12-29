ضبط 19 مطلوبًا أمنيًا خلال فحص 269 شقة مفروشة بالإسكندرية

شن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، حملة بدوائر أقسام المدينة، لفحص الشقق المفروشة، ووحدات الإيجار الجديد، والبنسيونات والفنادق.



وأوضح بيان أمني، أن الحملة استهدفت البحث عن العناصر الخطرة، والخارجين عن القانون، بهدف القضاء على البؤر الإجرامية، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والمسجلين إجراميًا، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة بأنواعها.



حيث تم فحص عدد 269 شقه مفروشة، و 12 فندق، باجمالي عدد 281 وحدة وفحص قاطنيهم وعددهم 549 شخص، تم الكشف عليهم سياسيًا وجنائيًا، وتبين ان منهم 19 شخص مطلوب التنفيذ عليهم في عدد 25 حكم حبس وجناية.

