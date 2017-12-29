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محافظات

محافظ قنا يتقدم جنازة شهيد القوات المسلحة.. صور

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:25 م
صدى البلد
يوسف رجب
توجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء علاء العياط مدير الأمن، إلي مطار الأقصر لاستقبال جثمان الشهيد المجند محمد سليم عبد الراضي احمد ابن قرية القناوية الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في الدفاع عن أرض الوطن بسيناء.

وأكد الهجان، بأن جموع الشعب المصري يساندون القوات المسلحة وقوات الشرطة ويقفون خلفهم في مواجهة الإرهاب الغادر، مشيدًا بدورهم العظيم في الحفاظ علي أرض الوطن، مشيرًا إلي أن مثل هذه الاعتداءات لن تعوق رجال القوات المسلحة والشرطة عن تأدية واجبهم الوطني بل تزيدهم عزيمة وإصرارًا .
محافظ قنا يتقدم جنازة شهيد القوات المسلحة.. صور
محافظ قنا يتقدم جنازة شهيد القوات المسلحة.. صور
محافظ قنا يتقدم جنازة شهيد القوات المسلحة.. صور
محافظ قنا يتقدم جنازة شهيد القوات المسلحة.. صور
محافظ قنا يتقدم جنازة شهيد القوات المسلحة.. صور
محافظ قنا يتقدم جنازة شهيد القوات المسلحة.. صور
محافظ قنا يتقدم جنازة شهيد القوات المسلحة.. صور
محافظ قنا يتقدم جنازة شهيد القوات المسلحة.. صور
محافظ قنا يتقدم جنازة شهيد القوات المسلحة.. صور
محافظ قنا يتقدم جنازة شهيد القوات المسلحة.. صور

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